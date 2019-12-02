Роналду не посетит церемонию вручения «Золотого мяча»

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустит церемонию вручения «Золотого мяча», которая состоится сегодня, 2 декабря, в Париже, сообщает Get French Football News.



По информации источника, вместо этого португальский футболист посетит гала-вечер Кальчо, который пройдёт в Милане. На данной церемонии Роналду должен получить одну из наград.



Ранее стало известно, что аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси вылетел в Париж на церемонию вручения «Золотого мяча» вместе с семьёй.



Напомним, действующим обладателем «Золотого мяча» является хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич. До 2018 года на протяжении 10 лет награду получали только Месси и Роналду.

Список претендентов на «Золотой мяч»—2019