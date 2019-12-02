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Роналду не посетит церемонию вручения «Золотого мяча»

Роналду не посетит церемонию вручения «Золотого мяча»
Футбол / Италия 0

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустит церемонию вручения «Золотого мяча», которая состоится сегодня, 2 декабря, в Париже, сообщает Get French Football News.

По информации источника, вместо этого португальский футболист посетит гала-вечер Кальчо, который пройдёт в Милане. На данной церемонии Роналду должен получить одну из наград.

Ранее стало известно, что аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси вылетел в Париж на церемонию вручения «Золотого мяча» вместе с семьёй.

Напомним, действующим обладателем «Золотого мяча» является хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич. До 2018 года на протяжении 10 лет награду получали только Месси и Роналду.

Список претендентов на «Золотой мяч»—2019
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