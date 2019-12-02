Месси прилетел в Париж на церемонию вручения «Золотого мяча»
Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси прилетел в Париж на церемонию вручения «Золотого мяча» по итогам 2019 года, сообщает пресс-служба каталонской команды. Вместе с 32-летним аргентинским футболистом на торжественное мероприятие прилетели его супруга и дети.
Видео можно посмотреть на странице «Барселоны» в «Твиттере».
Напомним, действующим обладателем «Золотого мяча» является хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич. До 2018 года на протяжении 10 лет награду получали только Месси и форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду. Ранее стало известно, что Роналду пропустит церемонию.
Церемония вручения «Золотого мяча»—2019 состоится сегодня, 2 декабря, в Париже. Начало — в 22:30 мск.
Роналду не посетит церемонию вручения «Золотого мяча»
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