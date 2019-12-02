Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси прилетел в Париж на церемонию вручения «Золотого мяча» по итогам 2019 года, сообщает пресс-служба каталонской команды. Вместе с 32-летним аргентинским футболистом на торжественное мероприятие прилетели его супруга и дети.

Видео можно посмотреть на странице «Барселоны» в «Твиттере».



Напомним, действующим обладателем «Золотого мяча» является хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич. До 2018 года на протяжении 10 лет награду получали только Месси и форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду. Ранее стало известно, что Роналду пропустит церемонию.



Церемония вручения «Золотого мяча»—2019 состоится сегодня, 2 декабря, в Париже. Начало — в 22:30 мск.