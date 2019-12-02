Пике может восстановиться к матчу с «Мальоркой»
Защитник «Барселоны» Жерар Пике избежал серьёзной травмы в матче 15-го тура чемпионата Испании с «Атлетико» (1:0), сообщает Marca.
По данным источника, у Пике диагностирован ушиб колена. Футболист пропустил сегодняшнюю тренировку в качестве меры предосторожности. Ожидается, что он сможет сыграть в матче 16-го тура Примеры с «Мальоркой» (7 декабря).
Пике является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне 32-летний защитник принял участие в 13 матчах испанского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил семь жёлтых карточек. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
«Барселона», набрав 31 очко, лидирует в турнирной таблице Примеры.
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- 2 декабря 2019
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