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Пике может восстановиться к матчу с «Мальоркой»

Пике может восстановиться к матчу с «Мальоркой»
Футбол / Испания 0

Защитник «Барселоны» Жерар Пике избежал серьёзной травмы в матче 15-го тура чемпионата Испании с «Атлетико» (1:0), сообщает Marca.

По данным источника, у Пике диагностирован ушиб колена. Футболист пропустил сегодняшнюю тренировку в качестве меры предосторожности. Ожидается, что он сможет сыграть в матче 16-го тура Примеры с «Мальоркой» (7 декабря).

Пике является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне 32-летний защитник принял участие в 13 матчах испанского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил семь жёлтых карточек. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

«Барселона», набрав 31 очко, лидирует в турнирной таблице Примеры.

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