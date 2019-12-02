Болельщики ЦСКА вывесили баннер в честь 20-летия фанатской поддержки клуба

Болельщики ЦСКА на матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (в данный момент счёт 0:0, идёт 1-й тайм) вывесили баннер в честь 20-летия фанатской поддержки московского клуба.

«Те, кто из тени, за цвета в любой теме», — гласит надпись на баннере.

Матч ЦСКА — «Арсенал» проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «Чемпионат» проводит платную прямую видеотрансляцию матча.



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным из Смоленска. Ему помогают судьи на линиях Егор Болховитин (Ленинградская область) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный рефери – Павел Шадыханов (Москва).

ЦСКА, набрав 33 очка, занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» (19) — на 11-м месте.