Болельщики ЦСКА вывесили баннер в честь 20-летия фанатской поддержки клуба
Болельщики ЦСКА на матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (в данный момент счёт 0:0, идёт 1-й тайм) вывесили баннер в честь 20-летия фанатской поддержки московского клуба.
«Те, кто из тени, за цвета в любой теме», — гласит надпись на баннере.
Матч ЦСКА — «Арсенал» проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «Чемпионат» проводит платную прямую видеотрансляцию матча.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным из Смоленска. Ему помогают судьи на линиях Егор Болховитин (Ленинградская область) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный рефери – Павел Шадыханов (Москва).
ЦСКА, набрав 33 очка, занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» (19) — на 11-м месте.
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