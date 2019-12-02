Почеттино хочет вернуться к работе в Европе

Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино отметил, что готов вернуться к работе в Европе.



«Есть много клубов и привлекательных проектов, которые могу взять на себя. В настоящее самое важное для меня — освободить голову после пяти с половиной невероятных сезонов с „Тоттенхэмом“. Хочу найти способ перестроиться и вернуть себе мотивацию.



Я намерен вернуться к работе в Европе. Мне трудно представить свою работу в Аргентине прямо сейчас. Однако ради семьи я бы не отказался там поработать. Мне нужно быть спокойным в течение нескольких дней и посмотреть, что произойдёт. У меня было не так много времени, чтобы переварить то, что произошло. Рассчитываю вернуться в Европу и принять решение о своём будущем. В моём возрасте не нужно много времени на восстановление. Я открыт для предложений», — приводит слова Почеттино Sky Sports.