Почеттино хочет вернуться к работе в Европе

Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино отметил, что готов вернуться к работе в Европе.
«Есть много клубов и привлекательных проектов, которые могу взять на себя. В настоящее самое важное для меня — освободить голову после пяти с половиной невероятных сезонов с „Тоттенхэмом“. Хочу найти способ перестроиться и вернуть себе мотивацию.
Я намерен вернуться к работе в Европе. Мне трудно представить свою работу в Аргентине прямо сейчас. Однако ради семьи я бы не отказался там поработать. Мне нужно быть спокойным в течение нескольких дней и посмотреть, что произойдёт. У меня было не так много времени, чтобы переварить то, что произошло. Рассчитываю вернуться в Европу и принять решение о своём будущем. В моём возрасте не нужно много времени на восстановление. Я открыт для предложений», — приводит слова Почеттино Sky Sports.
- 2 декабря 2019
-
20:30
-
20:30
-
20:10
-
20:10
-
20:03
-
20:01
-
19:48
-
19:42
-
19:30
-
19:29
-
19:09
-
18:54
-
18:40
-
18:26
-
18:24
-
18:18
-
18:04
-
18:03
-
17:59
-
17:52
-
17:38
-
17:36
-
17:20
-
17:12
-
17:00
-
16:57
-
16:56
-
16:55
-
16:43
-
16:40
-
16:38
-
16:25
-
16:12
-
16:10
-
16:03