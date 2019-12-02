Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Почеттино хочет вернуться к работе в Европе

Почеттино хочет вернуться к работе в Европе
Футбол / Англия 0

Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино отметил, что готов вернуться к работе в Европе.

«Есть много клубов и привлекательных проектов, которые могу взять на себя. В настоящее самое важное для меня — освободить голову после пяти с половиной невероятных сезонов с „Тоттенхэмом“. Хочу найти способ перестроиться и вернуть себе мотивацию.

Я намерен вернуться к работе в Европе. Мне трудно представить свою работу в Аргентине прямо сейчас. Однако ради семьи я бы не отказался там поработать. Мне нужно быть спокойным в течение нескольких дней и посмотреть, что произойдёт. У меня было не так много времени, чтобы переварить то, что произошло. Рассчитываю вернуться в Европу и принять решение о своём будущем. В моём возрасте не нужно много времени на восстановление. Я открыт для предложений», — приводит слова Почеттино Sky Sports.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019