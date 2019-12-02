Созин: российскому футболу необходим аналог ВОБ или введение Fan ID

Член комитета по этике РФС Андрей Созин высказался по поводу оскорблений со стороны болельщиков в адрес нападающего «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы.

«Нельзя рассматривать инцидент в Санкт-Петербурге в отрыве от произошедшего в Сан-Марино: это звенья одной цепи. Инцидент в Сан-Марино был вовсе не случайным стечением обстоятельств. Насколько мне известно, в прежние годы выезды российских болельщиков на гостевые матчи сборной организовывались при непосредственном участии РФС, который был заинтересован в обеспечении слаженной поддержки национальной команды. Но в последние годы от этой практики отказались, поэтому на матчи сборной стали ездить неорганизованные, а подчас неуправляемые группы болельщиков, для которых поддержка футболистов сборной далеко не самая важная цель поездки. Матч в Сан-Марино это хорошо показал.



Затем последовала цепная реакция, фанатские группировки стали подхватывать запущенный флешмоб, если такое слово вообще применимо к публичным оскорблениям одного из лидеров сборной. В Санкт-Петербурге фанатам жёстко ответили, хотя можно предположить, что среди задержанных оказались те, кто вообще никакого отношения к инцидентам не имел. Случившееся наглядно доказывает, что российский футбол нуждается в организации, которая бы объединяла, направляла и поощряла болельщиков, задавала вектор развития всего движения. Надеюсь, в руководстве нашего футбола сделают правильные выводы из инцидентов в Сан-Марино и Санкт-Петербурге, благодаря чему возникшую проблему удастся решить уже в зародыше. Вспомните ВОБ, российскому футболу нужен такой аналог. Либо надо ввести Fan ID. Возможно, это поможет. В любом случае, нужно что-то делать, а не стоять на месте», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.