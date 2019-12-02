Названы игроки, занявшие места с 30-го по 20-е в голосовании за «Золотой мяч»

France Football назвал игроков, которые заняли места с 30-го по 20-е в голосовании за «Золотой мяч».
28-30. Донни ван де Бек (Нидерланды, «Аякс»)
28-30. Маркиньос (Бразилия, «ПСЖ»)
28-30. Жоау Фелиш (Португалия, «Атлетико»)
27-26. Жоржиньо Вейналдум (Нидерланды, «Ливерпуль»)
27-26. Карим Бензема (Франция, «Реал»)
25-24. Калиду Кулибали (Сенегал, «Наполи»)
25-24. Марк-Андре тер Штеген (Германия, «Барселона»)
23. Уго Льорис (Франция, «Тоттенхэм Хотспур»)
22. Сон Хын Мин (Южная Корея, «Тоттенхэм Хотспур»)
21-20. Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, «Арсенал»)
21-20. Душан Тадич (Сербия, «Аякс»).
Церемония вручения «Золотого мяча» 2019 года состоится сегодня, 2 декабря, в Париже. Начало — в 22:30 мск. Действующим обладателем приза является хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич.
- 2 декабря 2019
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