Названы игроки, занявшие места с 30-го по 20-е в голосовании за «Золотой мяч»

France Football назвал игроков, которые заняли места с 30-го по 20-е в голосовании за «Золотой мяч».

28-30. Донни ван де Бек (Нидерланды, «Аякс»)

28-30. Маркиньос (Бразилия, «ПСЖ»)

28-30. Жоау Фелиш (Португалия, «Атлетико»)

27-26. Жоржиньо Вейналдум (Нидерланды, «Ливерпуль»)

27-26. Карим Бензема (Франция, «Реал»)

25-24. Калиду Кулибали (Сенегал, «Наполи»)

25-24. Марк-Андре тер Штеген (Германия, «Барселона»)

23. Уго Льорис (Франция, «Тоттенхэм Хотспур»)

22. Сон Хын Мин (Южная Корея, «Тоттенхэм Хотспур»)

21-20. Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, «Арсенал»)

21-20. Душан Тадич (Сербия, «Аякс»).

Церемония вручения «Золотого мяча» 2019 года состоится сегодня, 2 декабря, в Париже. Начало — в 22:30 мск. Действующим обладателем приза является хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич.