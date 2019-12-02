Названы игроки, занявшие места с 19-го по 11-е в голосовании за «Золотой мяч»

France Football назвал игроков, которые заняли места с 19-го по 11-е в голосовании за «Золотой мяч».

19. Трент Александр-Арнольд (Англия, «Ливерпуль»)

18. Антуан Гризманн (Франция, «Барселона»)

17. Роберто Фирмино (Бразилия, «Ливерпуль»)

16. Серхио Агуэро (Аргентина, «Манчестер Сити»)

15. Маттейс де Лигт (Нидерланды, «Ювентус»)

14. Кевин де Брёйне (Бельгия, «Манчестер Сити»)

13. Эден Азар (Бельгия, «Реал»)

12. Рахим Стерлинг (Англия, «Манчестер Сити»)

11. Френки де Йонг (Нидерланды, «Барселона»)

Церемония вручения «Золотого мяча» 2019 года состоится сегодня, 2 декабря, в Париже. Начало — в 22:30 мск. Действующим обладателем награды является хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич.