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Тарасов: никогда не избивал Бузову!

Тарасов: никогда не избивал Бузову!
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов, в настоящее время имеющий статус свободного агента, заявил, что не применял физическое насилие в отношении бывшей супруги Ольги Бузовой.

«Я никогда не избивал Ольгу Бузову!» — приводит слова Тарасова «Комсомольская правда».

Ранее Бузова в интервью этому же изданию призналась, что сталкивалась с домашним насилием.

«Мне было страшно кому-то об этом сказать. Я не хотела, чтобы об этом кто-то знал. Всегда стыдно, когда происходят в семье такие страшные вещи». Выход из таких ситуаций Оля видит только один: «Не надо бояться уйти… Мне говорили: как ты справишься одна? Ничего, справилась», — сказала Бузова.

Тарасов и Бузова поженились в июне 2012 года. Развелась пара в декабре 2016 года.

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