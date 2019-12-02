Форвард сборной Катара Афиф стал игроком года в Азии
Сегодня, 2 декабря, в Гонконге прошла церемония вручения наград Азиатской конфедерации футбола. Лучшим игроком года в Азии был признан нападающий «Аль-Садда» и сборной Катара Акрам Афиф, сообщает пресс-служба организации.
Напомним, ранее награду лучшего игрока в Азии, выступающего за пределами континента, получил южнокорейский нападающий лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин. Форвард удостаивается этой награды уже в третий раз. Сон Хын Мин — лауреат почетного приза также 2015 и 2017 годов.
Афиф выступает в составе «Аль-Садда», главным тренером которого является бывший игрок «Барселоны» Хави, с 2018 года. Вместе со сборной Катара Афиф выиграл Кубок Азии в 2019 году, обыграв в финале национальную команду Японии со счётом 3:1.
Сон Хын Мин — лучший игрок Азии, выступающий за пределами континента
- 2 декабря 2019
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