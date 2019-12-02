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Хусаинов: судья ошибочно засчитал гол «Арсенала» в ворота ЦСКА

Хусаинов: судья ошибочно засчитал гол «Арсенала» в ворота ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов выразил мнение, что арбитр Николай Волошин ошибочно засчитал гол тульского «Арсенала» в ворота ЦСКА в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги (в данный момент счёт 1:0, идёт 2-й тайм).

«Игрок «Арсенала» находился в офсайде. Позиция ассистента судьи была неправильной, в связи с этим он принял неверное решение», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Счёт был открыт в начале второго тайма. На 52-й минуте автором забитого мяча стал Даниил Лесовой, которому ассистировал Евгений Луценко.

Матч ЦСКА — «Арсенал» проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «Чемпионат» проводит платную прямую видеотрансляцию матча.

ЦСКА, набрав 33 очка, занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» (19) — на 11-м месте.

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