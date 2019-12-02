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ЦСКА проиграл тульскому «Арсеналу» в матче РПЛ

ЦСКА проиграл тульскому «Арсеналу» в матче РПЛ
Футбол / РПЛ 0

В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» обыграл московский ЦСКА со счётом 1:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Обслуживал матч арбитр Николай Волошин (Смоленск), ему ассистировали Егор Болховитин (Ленинградская область) и Андрей Гурбанов (Краснодар).

Единственный гол был забит в начале второго тайма — на 52-й минуте автором забитого мяча стал Даниил Лесовой, которому ассистировал Евгений Луценко.

«Арсенал», набрав 22 очка, поднялся на седьмое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. ЦСКА (33) — на 3-м месте.

В следующем туре ЦСКА на выезде встретится с «Краснодаром», матч состоится 7 декабря. «Арсеналу» 6 декабря предстоит домашняя игра с «Локомотивом».

Россия - Премьер-Лига. 18-й тур
02 декабря 2019, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Арсенал
Тула
0:1 Лесовой – 52'
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