Турнирная таблица РПЛ: «Зенит» оторвался от ближайшего преследователя на 8 очков
Завершились матчи 18-го тура Российской Премьер-Лиги. По итогам тура петербургский «Зенит» увеличил отрыв от ближайшего преследователя до восьми очков.
«Зенит», набрав 42 очка, лидирует в турнирной таблице российского национального чемпионата. Второе место занимает московский «Локомотив» (34), на третьем месте «Краснодар» (34). В лидирующую группу входят также московский ЦСКА (33) и «Ростов» (31).
Шестое место занимает московское «Динамо» (24), далее идут тульский «Арсенал», «Уфа» и московский «Спартак», которые набрали по 22 очка. На 11-м месте грозненский «Ахмат» (19), на 12-м — «Оренбург» (19). В зоне переходных матчей находятся самарские «Крылья Советов» (18) и казанский «Рубин» (18), в зоне вылета — «Тамбов» (18) и «Сочи» (14).
- 2 декабря 2019
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