Матвеев: «Краснодару» не хватило эмоций и последнего паса в матче с «Тамбовом»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев подвёл итоги матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (0:0).
«Не хватило эмоций и последнего паса. У «Тамбова» десять человек встали в штрафной, было тяжело преодолевать такую оборону, хотя мы в середине тайма имели два хороших момента, которые могли реализовать.
Согласен ли с тем, что матч с «Хетафе» будет в первой части сезона важнейшим? Впереди ещё игра с ЦСКА. Конечно же сначала будем готовиться к ЦСКА, а потом уже будем думать о «Хетафе», — сказал Матвеев в эфире телеканала «Матч Премьер».
«Краснодар» набрал 34 очка и поднялся на 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (18) — на 15-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 42 очка в 18 матчах.
- 2 декабря 2019
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