Лесовой: нам сказали, что ЦСКА во втором тайме подсаживается

Вингер тульского «Арсенала» Даниил Лесовой прокомментировал результат матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:0).



«Нам сказали, что ЦСКА во втором тайме подсаживается. Главное, перетерпеть первые 30 минут. Второй тайм мы всегда хорошо проводим. Сегодняшняя игра не стала исключением. Была контратака, нам велят на максимальных скоростях выбегать. Я бежал, Женя Луценко хорошо отдал, осталось только попасть в ворота.



Я бы не сказал, что седьмое место — это низко. В том году было шестое, это был рекорд клуба, поэтому всё впереди. Нас всего одно очко отделяет от шестого места. В первом тайме я только вышел, переоделся, сделал два движения, и тут свисток, поэтому не могу его оценивать. Во втором тайме забили, потом грамотно оборонялись, терпели, поэтому победили», — передаёт слова Лесового корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Капущак.

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