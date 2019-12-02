Тульский «Арсенал» опубликовал фото из раздевалки после победы в матче с ЦСКА

Пресс-служба тульского «Арсенала» опубликовал в «Твиттере» командную фотографию из раздевалки после победы в гостевом матче Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:0).

Единственный гол был забит в начале второго тайма — на 52-й минуте автором забитого мяча стал Даниил Лесовой, которому ассистировал Евгений Луценко.



Тульский «Арсенал», набрав 22 очка, поднялся на седьмое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. ЦСКА (33) — на 3-м месте. В следующем туре ЦСКА на выезде встретится с «Краснодаром», матч состоится 7 декабря. «Арсеналу» 6 декабря предстоит домашняя игра с «Локомотивом».

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