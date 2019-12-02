«Традиции никто не отменял». Глушаков посетил баню с игроками «Спартака»
Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков побывал в бане вместе с бывшими одноклубниками по «Спартаку» — вратарём Александром Максименко, а также защитниками Андреем Ещенко и Ильей Гапоновым.
«Традиции никто не отменял! А восстановление — часть тренировочного процесса», — написал Глушаков в своём «инстаграме».
Напомним, Глушаков присоединился к грозненскому «Ахмату» на правах свободного агента в июне 2019 года после того, как покинул московский «Спартак». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги, на его счету один гол. За красно-белых хавбек выступал с 2013 по 2019 года. Со столичной командой он стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.
«Мечта». Глушаков ответил фанату, который хочет видеть его тренером «Спартака»
- 2 декабря 2019
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