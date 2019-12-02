Луценко: для «Арсенала» чем сложнее соперник, тем лучше

Нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко прокомментировал победу команды в матче 18-го тура РПЛ с московским ЦСКА (1:0).

«Решили использовать зоны за спиной защитников, нам было известно про плотный график ЦСКА. Сам хотел пробить в моменте с голом, но знал, что Игорь всё прочитает, и решил откатить.



В первом тайме хотели контролировать мяч, но понимали, что у ЦСКА игроки в полузащите неплохие, которые будут мяч удерживать. Так и получилось: они забрали его и долго не отдавали. В раздевалке всё обсудили и решили, что передачи надо давать друг другу в тело, а не за спины. Так мы хотя бы сохраним мяч.



Первый тайм у нас был такой, как и в последних играх. Надо стремиться включаться в игру с первой минуты. Конечно мы получили удовольствие от матча! Рады, что всё так сложилось.



Мы уже давно поняли: для нас чем сложнее, тем лучше. Видно, у игроков в голове лежит, что если соперник сильный, то играем с полной самоотдачей. Дело в психологии. Мы не брали очки с «серединками», но на выезде выигрываем», — передаёт слова Луценко корреспондент «Чемпионата» Гаяне Аракелян.