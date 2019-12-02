Хохлов: Тедеско хочет переключить эмоции команды на судейство

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился мнением о поведении наставника «Спартака» Доменико Тедеско во время матчей Российской Премьер-Лиги.



«Почему очень часто тренеры, которые приезжают к нам работать, после пары проведённых матчей начинают постоянно говорить про судейство? Согласен, что Тедеско прячет собственные проблемы. Сейчас нет той игры, которую он хочет поставить. Тренер хочет переключить эмоции команды на судейство», — сказал Хохлов в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Спартак», набрав 22 очка, занимает девятое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. Следующий матч московский клуб проведёт 8 декабря с «Ростовом». Матч состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена», начало встречи — в 19:00 мск.