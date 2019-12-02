Евсеев ответил «Динамо», которое вызвало его на батл

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев своеобразно ответил московскому «Динамо», которое вызвало его на батл. Он опубликовал видео с танцующим защитником Констатином Раушем после победы в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:1).
«Какой ещё вызов? Я что — танцевал? Если это «Динамо» пишет, то будет правильно, если я их вызов «продинамлю», — приводит слова Евсеева Pro Sport Story.
Напомним, Евсеев после победы своих подопечных во встрече с «Крыльями Советов» (1:0) запрыгнул на стол в раздевалке и несколько раз подпрыгнул на нём, подняв вверх руки.
«Динамо» после 18 туров занимает шестое место в турнирной таблице первенства с 24 очками в активе.
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20
Расписание матчей чемпионата России
- 2 декабря 2019
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