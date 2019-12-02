Матвеев: нас бы устроила игра «Краснодара» с «Тамбовом», если бы мы выиграли 1:0

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал ничейный результат матча 18-го тура РПЛ с «Тамбовом» (0:0).

«Хочется поблагодарить болельщиков, которые пришли поддержать нас в такую непростую погоду, в понедельник, в рабочий день. Спасибо всем тем, кто болел за нас на трибунах в четверг. Нам необходима эта поддержка. Наверно, нам сегодня чуть-чуть не хватило эмоций, чтобы довести эту игру до победы. Если говорить об игре: очень непросто играть против соперника, который играет плотно в десять человек в штрафной площади. Нам не удалось сегодня вскрыть эти зоны, хотя во втором тайме были опасные моменты, когда мы могли забивать. Не буду спорить, сегодня нам немного не хватило сил. В этом матче не оправдались наши надежды, хотя мы и очень хотели победить.



Что касается Шапи, мы видим, что ему непросто. Он молодой парень, он играет все матчи. Его эффективность немного упала, но мы надеемся, что это в скором времени изменится. Будем думать, что нужно поменять.



Сейчас только 18 тур, всё ещё впереди. Предстоит сыграть ещё много матчей, всё может быстро поменяться. По поводу сегодняшнего матча, повторюсь, нам не удалось вскрыть оборону соперника, такое бывает. Мы бы всё равно не стали чётко говорить, что «Тамбов» аутсайдер.



Мы пытались сегодня 70% времени завершить свои атаки на чужой половине поля, нам это не удалось, так бывает. У соперника своя установка на игру, свои сильные стороны, у нас не вышло их подавить. Если бы мы всегда реализовывали всё, что мы планируем, мы бы находились в другом месте. Сейчас мы находимся там, где мы заслуживаем. Вся борьба впереди, мы не видим глобальных проблем. Жаль, что выбыл Фернандеш, который мог бы дать нам возможность ротировать состав, того же Сулейманова. У Фернандеша повреждение задней поверхности бедра, скорее всего, в этом году он уже не сможет нам помочь. Мы рады, что многие игроки восстановились и уже вернулись в состав. Мы надеемся, что у нас всё ещё впереди, поэтому нет никакого смысла говорить о кризисе команды. Мы не видим ничего такого.



Нет речи о том, что нам не хватает эмоций и сил всегда, это касается только сегодняшнего матча. С тем же «Арсеналом» и «Базелем» у нас всё было в порядке. Жертвовать какой-то игрой ради другой игры? Я скажу банально: мы идём от игры к игре, мы не можем говорить, что будет после «ЦСКА», у нас сейчас самый важный матч именно против этой команды. Конечно, настрой на этот матч будет запредельный. После него мы будем анализировать нашу игру и готовиться к матчу с «Хетафе».



Не только «Краснодар» плохо играет против команд с такой обороной. Много примеров, где команды сталкиваются с проблемами. Говорить о том, что нужно что-то менять, когда мы не забили в одном матче, я бы не стал. Мы сейчас в каждой игре забиваем мячи, что нам менять? Для чего? У нашей команды нет никаких типичных проблем. Соперник оборонялся вдесятером, мы не смогли это преодолеть, как я уже сказал. Нас бы устроила сегодняшняя игра, если бы мы выиграли 1:0. Если бы мы забили в первом тайме, я думаю, что потом «Тамбову» пришлось бы раскрываться. Если бы они раскрылись, мы бы смотрели, какие возможности нам это даёт. А когда люди стоят в штрафной вдесятером — как туда войти? Таких примеров много, это заканчивается не только «Краснодаром». У «Тамбова» такой козырь, он помог им сегодня заработать очко.



И Скопинцев, и Игнатьев каждый день тренируются с нами. У них есть шанс доказать, что они готовы выходить в стартовом составе. Мы надеемся на каждого нашего игрока. Мы наблюдаем, советуемся, делаем выводы и решаем, кто лучше готов на данный момент, кто сможет помочь в той или иной игре. Скопинцев хорошо показал себя сегодня. Человек, который выходит на замену, должен обострять игру. Что касается состава, сегодня наш выбор был таким, возможно, в следующий раз все поменяется. Почему тот же Игнатьев не игрок основы? Игнатьев играл в матче против «Арсенала». В расположении команды сейчас 20 человек, кто-то больше помогает команде, кто-то меньше. Мы бы не стали делить состав на основной или неосновной», — передаёт слова Матвеева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.