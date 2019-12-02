Американка Рапино стала обладательницей «Золотого мяча» среди женщин

Футболистка сборной США Меган Рапино стала обладательницей «Золотого мяча» по итогам 2019 года среди женщин.
Летом 2019 года Рапино в составе сборной США стала победителем чемпионата мира, а также была признана лучшим игроком турнира. Кроме того, Рапино стала лучшим бомбардиром чемпионата мира, забив шесть мячей в пяти матчах. Сборная США отстояла титул чемпиона мира, который выиграла на предыдущем первенстве планеты, проходившем в Канаде в 2015 году. Для американок эта победа стала четвёртой на мировых форумах, что является рекордом.
Рапино отметилась также некоторыми громкими высказываниями. Девушка, являющаяся лесбиянкой, критиковала президента США Дональда Трампа, а также выказывала готовность бороться за одинаковую оплату футболистам и футболисткам.
- 2 декабря 2019
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