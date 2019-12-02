Список обладателей «Золотого мяча» за всю историю

Сегодня, 2 декабря, стало известно имя обладателя «Золотого мяча» по итогам 2019 года. Им стал нападающий «Барселоны» Лионель Месси.



Самая престижная индивидуальная футбольная награда вручается ежегодно начиная с 1956 года. С тех пор её обладателями становились следующие игроки, некоторым из которых удавалось завоевать её неоднократно:



Стэнли Мэтьюз («Блэкпул», Англия), Альфредо Ди Стефано («Реал», Испания), Раймон Копа («Реал», Франция), Луис Суарес («Барселона», Испания), Омар Сивори («Ювентус», Италия), Йозеф Масопуст («Дукла», Чехословакия), Лев Яшин («Динамо» Москва, СССР), Денис Лоу («Манчестер Юнайтед», Шотландия), Эйсебиу («Бенфика», Португалия), Бобби Чарльтон («Манчестер Юнайтед», Англия), Флориан Альберт («Ференцварош», Венгрия), Джордж Бест («Манчестер Юнайтед», Северная Ирландия), Джанни Ривера («Милан», Италия), Герд Мюллер («Бавария», ФРГ), Йохан Круифф («Аякс»/«Барселона», Нидерланды), Франц Беккенбауэр («Бавария», ФРГ), Олег Блохин («Динамо» Киев, СССР), Аллан Симонсен («Боруссия» Мёнхенгладбах, Дания), Кевин Киган («Гамбург», Англия), Карл-Хайнц Румменигге («Бавария», ФРГ), Паоло Росси («Ювентус», Италия), Мишель Платини («Ювентус», Франция), Игорь Беланов («Динамо» Киев, СССР), Руд Гуллит («Милан», Нидерланды), Марко ван Бастен («Милан», Нидерланды), Лотар Маттеус («Интер», Германия), Жан-Пьер Папен («Марсель», Франция), Роберто Баджо («Ювентус», Италия), Христо Стоичков («Барселона», Болгария), Джордж Веа («Милан», Либерия), Маттиас Заммер («Боруссия» Дортмунд, Германия), Роналдо («Интер»/«Реал», Бразилия), Зинедин Зидан («Ювентус», Франция), Ривалдо («Барселона», Бразилия), Луиш Фигу («Реал», Португалия), Майкл Оуэн («Ливерпуль», Англия), Павел Недвед («Ювентус», Чехия), Андрей Шевченко («Милан», Украина), Роналдиньо («Барселона», Бразилия), Фабио Каннаваро («Реал», Италия), Кака («Милан», Бразилия), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»/«Реал», Португалия), Лионель Месси («Барселона», Аргентина), Лука Модрич («Реал», Хорватия).