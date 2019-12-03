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«Золотой мяч» в 11-й раз подряд выиграл футболист из чемпионата Испании

«Золотой мяч» в 11-й раз подряд выиграл футболист из чемпионата Испании
Футбол / Испания 0

Обладателем «Золотого мяча» — 2019 стал аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

Таким образом, обладателем награды в 11-й раз подряд стал футболист, который выступает в чемпионате Испании. В 2009, 2010, 2011 и 2012 годах «Золотой мяч» получал Месси, в 2013-м и 2014-м — Криштиану Роналду, который тогда выступал за «Реал». В 2015 году награду вновь выиграл Месси, в 2016-м и 2017-м — Роналду. В 2018 году обладателем «Золотого мяча» стал полузащитник «Реала» Лука Модрич.

Роналду выигрывал «Золотой мяч» также в 2008 году, но тогда он выступал за «Манчестер Юнайтед».

Напомним, 32-летний Месси установил мировой рекорд, став обладателем «Золотого мяча» в шестой раз в карьере.

Результаты церемонии вручения «Золотого мяча»-2019

Список обладателей «Золотого мяча» за всю историю
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