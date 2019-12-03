Обухов: у «Тамбова» не самый красивый футбол, но это очко мы заслужили

Нападающий «Тамбова» Владимир Обухов прокомментировал результат матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:0).



«Мы ожидали такой игры от соперника, они всегда так играют. Тот факт, что мы заработали одно очко в матче с таким соперником, как «Краснодар», можно считать положительным результатом. У нас нет игроков за 12 миллионов, за 10 миллионов. Большая часть наших игроков — это футболисты из ФНЛ. Да, у нас не самый красивый футбол, но я считаю, что это очко мы заслужили. Любая команда едет за победой, но это одно очко в конце сезона нам всё равно поможет. Совершенно не чувствовалось то, что «Краснодар» играет после «Базеля» и находится в сложном графике. Мне кажется, они в прекрасной форме.



Если бы мы могли играть низом, это было бы здорово, но тренер требует другой игры. Не скрою, так играть тяжело. К сожалению, такие соперники, как «Краснодар», заставляют играть в оборонительный футбол. В этом матче «Краснодар» нас вымотал, во втором тайме уже заканчивались силы, пришлось ещё больше обороняться. Игра складывается так, что соперник тоже ошибается, никто не играет без ошибок. Наверное, этим можно объяснить тот факт, что у нас было несколько моментов в концовке матча», — передаёт слова Обухова корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

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