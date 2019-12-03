Ван Дейк: разве Роналду был претендентом на «Золотой мяч»?

Голландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк подшутил над португальским нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду, который проигнорировал церемонию вручения «Золотого мяча»-2019.

В ответ на просьбу прокомментировать отсутствие Роналду ван Дейк сказал: «Разве Роналду был претендентом на „Золотой мяч“?»

Победителем в голосовании стал аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Ван Дейк занял в голосовании второе место, Роналду стал третьим.

Месси стал обладателем «Золотого мяча» в шестой раз, установив новый мировой рекорд. Ранее аргентинец получал награду в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах.

В 2019 году Месси вместе с «Барселоной» выиграл чемпионат Испании, а также завоевал бронзу Кубка Америки в составе сборной Аргентины. Ранее Месси был признан также лучшим футболистом года по версии ФИФА.