Берг: «Краснодар» доминировал, но не смог пройти оборону «Тамбова» и забить

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг прокомментировал ничью в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (0:0).

«Конечно, мы ожидали такой игры от «Тамбова», мы знали, что они будут всеми силами обороняться. Сложно играть против таких команд. Я считаю, что мы сегодня доминировали на поле большую часть времени, за исключением нескольких минут в первом тайме, когда «Тамбов» пытался создавать какие-то моменты. Мы всё время давили соперника, но тяжело взламывать такую оборону и создавать опасные моменты. Соотвественно, как все видели, сегодня ничего из этого не получилось. В этом и причина поражения, мы просто не смогли пройти оборону «Тамбова» и забить хотя бы один гол. Тяжело сейчас сказать, что нужно было сделать по-другому, чтобы выиграть этот матч.



Задача «Тамбова» — не вылететь в ФНЛ, они стараются удержаться в Чемпионате России всеми силами, отсюда и такая игра. Сегодня на поле они сделали всё, чтобы заработать хотя бы одно очко, особенно ценно сделать зацепиться за очки в гостях. Нет смысла обращать внимание на игру остальных команд, важно только то, как играем мы. Сегодня нам было очень сложно, хотя это нельзя считать оправданием. Мы должны выходить на поле и стараться выигрывать у любого соперника.



В таких играх и против таких команд, как «Тамбов», сложно создавать стопроцентные голевые моменты. Конечно, я расстроен, что не смог забить, это могло бы изменить результат. Но это футбол, такое бывает. Сегодня мне не повезло, надеюсь, в дальнейшем повезёт больше.



В прошлом матче с «ЦСКА» для меня было особенно важно забить гол. Я рад, что смог дважды отличиться в том матче, хотя это и не принесло победу. В эту субботу будет уже совершенно другая игра, мы играем дома, поэтому мы обязаны брать три очка в этом матче.



Я бы не хотел много говорить о судействе. Конечно, судьи тоже совершают ошибки, но я не тот человек, который жалуется на судейство, поэтому не буду ничего комментировать», — передаёт слова Берга корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.