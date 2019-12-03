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«Майнц» обыграл «Айнтрахт» в домашнем матче Бундеслиги

«Майнц» обыграл «Айнтрахт» в домашнем матче Бундеслиги
Футбол / Германия 0

В матче 13-го тура немецкой Бундеслиги «Майнц» принимал франкфуртский «Айнтрахт». Встреча состоялась на стадионе «Опель-Арена — Кофас-Арена» в Майнце и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 33-й минуте счёт в матче открыл защитник «Айнтрахта» Мартин Хинтереггер. Через 11 минут главный арбитр встречи показал прямую красную карточку полузащитнику франкфуртской команды Доминику Кору. В начале второго тайма, на 50-й минуте, нападающий «Майнца» Карим Онисиво сравнял счёт. Победный гол за хозяев забил форвард Адам Салаи.

«Майнц» набрал 15 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Айнтрахт» (17) — на 10-м месте. Лидером соревнований на данный момент является мёнхенгладбахская «Боруссия» (28).

Германия - Бундеслига. 13-й тур
02 декабря 2019, понедельник. 22:30 МСК
Майнц
Майнц
Окончен
2 : 1
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
0:1 Хинтереггер – 33'   1:1 Онисиво – 50'   2:1 Салаи – 69'
Удаления: нет / Кор – 44'
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