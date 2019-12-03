Агент Роналду — о «Золотом мяче» Месси: Криштиану — лучший в истории

Жорже Мендеш, агент португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, прокомментировал вручение «Золотого мяча»-2019 аргентинскому форварду «Барселоны» Лионелю Месси.

«Криштиану — лучший футболист в истории, и вы это знаете!» — приводит Football Italia слова Мендеша, который присутствовал на вручении наград лучшим игрокам чемпионата Италии по итогам прошлого сезона.

Напомним, что 34-летний Роналду занял третье место в голосовании за «Золотой мяч», пропустив вперёд, кроме Месси, также голландского защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.

32-летний Месси стал обладателем «Золотого мяча» в шестой раз, установив новый мировой рекорд. Аргентинец опередил Роналду по числу «Золотых мячей». Португалец выигрывал награду пять раз.