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Агент Роналду — о «Золотом мяче» Месси: Криштиану — лучший в истории

Агент Роналду — о «Золотом мяче» Месси: Криштиану — лучший в истории
Футбол / Испания 0

Жорже Мендеш, агент португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, прокомментировал вручение «Золотого мяча»-2019 аргентинскому форварду «Барселоны» Лионелю Месси.

«Криштиану — лучший футболист в истории, и вы это знаете!» — приводит Football Italia слова Мендеша, который присутствовал на вручении наград лучшим игрокам чемпионата Италии по итогам прошлого сезона.

Напомним, что 34-летний Роналду занял третье место в голосовании за «Золотой мяч», пропустив вперёд, кроме Месси, также голландского защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.

32-летний Месси стал обладателем «Золотого мяча» в шестой раз, установив новый мировой рекорд. Аргентинец опередил Роналду по числу «Золотых мячей». Португалец выигрывал награду пять раз.

Ван Дейк: разве Роналду был претендентом на «Золотой мяч»?
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