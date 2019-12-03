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Линекер: Месси на голову выше всех остальных в мировом футболе

Линекер: Месси на голову выше всех остальных в мировом футболе
Футбол / Испания 0

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер, являющийся болельщиком «Барселоны», высказал мнение по поводу объявления Лионеля Месси обладателем «Золотого мяча» по итогам 2019 года.

«Месси выиграл свой шестой «Золотой мяч». В этом году его статистика вновь просто выдающаяся. Он на голову выше всех остальных в мировом футболе.

Его игра делает людей счастливыми, она непостижима для простых смертных. Эта награда полностью заслуженная», – написал Линекер в «твиттере».

В 2019 году Месси вместе с «Барселоной» выиграл чемпионат Испании, а также завоевал бронзу Кубка Америки в составе сборной Аргентины. Ранее Месси был признан также лучшим футболистом года по версии ФИФА.

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