Линекер: Месси на голову выше всех остальных в мировом футболе

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер, являющийся болельщиком «Барселоны», высказал мнение по поводу объявления Лионеля Месси обладателем «Золотого мяча» по итогам 2019 года.

«Месси выиграл свой шестой «Золотой мяч». В этом году его статистика вновь просто выдающаяся. Он на голову выше всех остальных в мировом футболе.

Его игра делает людей счастливыми, она непостижима для простых смертных. Эта награда полностью заслуженная», – написал Линекер в «твиттере».

В 2019 году Месси вместе с «Барселоной» выиграл чемпионат Испании, а также завоевал бронзу Кубка Америки в составе сборной Аргентины. Ранее Месси был признан также лучшим футболистом года по версии ФИФА.