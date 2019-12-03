«Бавария» посвятила сообщение Левандовскому после вручения «Золотого мяча» Месси

Мюнхенская «Бавария» опубликовала в «твиттере» сообщение с поддержкой нападающему своего клуба Роберту Левандовскому после церемонии вручения «Золотого мяча» — 2019.

«Ты наш номер один», — сообщается в «твиттере» «Баварии».

Польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовски занял 8-е место в рейтинге France Football.

В этом году Левандовски провёл 45 матчей за «Баварию», в которых забил 48 мячей и отдал 9 голевых передач.

За сборную Польши нападающий принял участие в 10 матчах, записав на свой счёт 6 голов и 2 ассиста.

Обладателем «Золотого мяча» по итогам 2019 года стал нападающий «Барселоны» Лионель Месси, завоевавший эту награду в 6-й раз в карьере.