Президент Ла Лиги подал в отставку, чтобы переизбраться в 2020 году

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас объявил об отставке со своего поста, чтобы получить возможность переизбраться на новый четырёхлетний срок в 2020 году.
Новое избрание может позволить ему повлиять на ряд вопросов, среди которых переговоры о телевизионных правах в Испании и отношения лиги с правительством.
«Я подаю в отставку с поста президента Ла Лиги, чтобы дать старт избирательному процессу на эту должность. Я буду баллотироваться и надеюсь получить вашу поддержку, чтобы остаться ещё на четыре года.
Начинается новый политический этап, где, возможно, могут быть предложены законы и директивы, которые затрагивают интересы Ла Лиги», — сообщается в заявлении Тебаса.
Напомним, что впервые Тебас был избран президентом Ла Лиги в 2013 году, а на второй четырёхлетний срок он был переизбран в 2016 году.
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