Роналду: горжусь тем, что меня считают лучшим нападающим Италии
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, признанный лучшим игроком итальянской Серии А в сезоне-2018/19, выразил мнение, что чемпионат Италии очень сложный турнир, а также поблагодарил своих партнёров по команде.
«Горжусь тем, что меня считают лучшим нападающим Италии. Я благодарю своих товарищей по команде, игроков, которые голосовали за меня. После двух лет в Италии я могу сказать, что это очень сложная лига. Надеюсь, что следующий год будет таким же», — приводит слова Роналду Football Italia.
2 декабря в Милане состоялась церемония вручения призов Gran Galà del Calcio лучшим футболистам, тренерам, судьям и менеджерам сезона-2018/19 в Италии по версии Итальянской ассоциации футболистов.
Роналду признан лучшим игроком Серии А в сезоне-2018/19
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