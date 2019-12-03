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Журналист Палмери: Роналду сидел в машине, пока не пришло время получать награду

Журналист Палмери: Роналду сидел в машине, пока не пришло время получать награду
Футбол / Италия 0

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустил большую часть церемонии Gran Galà del Calcio-2019, на которой вручали призы лучшим футболистам, тренерам, судьям и менеджерам Италии, сообщает итальянский журналист Танкреди Палмери.

«Невероятно! Роналду сидел в своей машине во время церемонии до того момента, пока не пришло время получать награду лучшему игроку Серии А. Когда время пришло, он, наконец, вышел из машины, в то время как его телохранители светили фонариками в камеры», — написал Палмери в «твиттере».

Напомним, что из-за данного мероприятия Роналду не посетил церемонию вручения «Золотого мяча» в Париже.

34-летний Роналду занял третье место в голосовании за «Золотой мяч», пропустив вперёд, кроме Месси, также голландского защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.

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