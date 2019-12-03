Кьеллини: Модрич не заслуживал «Золотой мяч», даже в свой лучший сезон

Защитник туринского «Ювентуса» Джорджио Кьеллини считает, что его одноклубник Криштиану Роналду не выиграл «Золотой мяч» в прошлом году из-за того, что ему помешал мадридский «Реал».

«В прошлом сезоне Роналду лишили «Золотого мяча», когда «Реал» решил убедиться, что не сможет выиграть его. И это было действительно странно. В этом сезоне все более сбалансированно.

При всем уважении к Модричу, даже в свой лучший сезон он этого не заслуживал. Это был сигнал от «Реала», так как они хотели остановить Роналду, победив его.

Модрич выиграл Лигу чемпионов, но по этой логике Ван Дейк должен был выиграть «Золотой мяч» в этом году. Или в прошлом сезоне Гризманн, Погба или Мбаппе за то, что они сделал необычные вещи на Чемпионате мира-2018», — приводит слова Кьеллини Sky Sport Italia.