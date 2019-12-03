Месси – о «Золотом мяче»: тяжело осознавать, что окончание карьеры всё ближе

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси после получения «Золотого мяча»-2019 признал, что близок к завершению карьеры.

«Слава Богу, что я могу заниматься тем, что я люблю, с тех пор, как мне был год или два, и Бог хочет, чтобы я провел еще несколько лет, получая от своего любимого дела удовольствие. Я прекрасно знаю, сколько мне лет, и потому такие моменты приносят еще больше радости, поскольку я знаю, что окончание карьеры становится все ближе, и это тяжело осознавать. Повторюсь, у меня остается еще несколько лет, и сейчас мне кажется, что время летит очень быстро. Надеюсь, что буду и дальше получать удовольствие от футбола, своей семьи, соперников и этой жизни», — приводит слова Месси Marca.

Это награда стала шестой для 32-летнего аргентинского футболиста. Ранее Месси завоевывал «Золотой мяч» в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. По количеству «Золотых мячей» аргентинец вышел на первое место, обогнав форварда туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.