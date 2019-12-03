Спортдиректор «Юве» назвал сомнительными результаты голосования за «Золотой мяч»

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи прокомментировал результаты голосования «Золотой мяч» — 2019. Победителем престижного трофея по итогам 2019 года стал нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

«Это не сложное время для Криштиану Роналду. Мы всегда говорили, что считаем, что он заслужил выиграть «Золотой мяч». Результаты голосования всегда сомнительны. Для Роналду это не трудное время, он пропускал тренировки из-за ушиба колена, и мы благодарим его за то, что он сделал в неоптимальных условиях», — приводит слова Паратичи Corriere dello Sport.

34-летний Роналду занял третье место в голосовании за «Золотой мяч», пропустив вперёд, помимо Месси, также голландского защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.

32-летний Месси стал обладателем «Золотого мяча» в шестой раз, установив новый мировой рекорд. Аргентинец опередил Роналду по количеству «Золотых мячей». Португалец выигрывал награду пять раз.