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Мане: надеюсь, выиграю «Золотой мяч» в следующем году

Мане: надеюсь, выиграю «Золотой мяч» в следующем году
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Ливерпуля» и национальной команды Сенегала Садио Мане прокомментировал результаты голосования за «Золотой мяч» — 2019. Победителем в голосовании стал аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси, который стал обладателем «Золотого мяча» в шестой раз, установив новый мировой рекорд.

«Привет всем, это Садио Мане. Мне бы хотелось быть там с вами, но, к сожалению, мой календарь не позволяет мне, так как у меня есть матч в эту среду. Поздравляю победителя, до встречи в следующем году. Я постараюсь быть там и, возможно, выиграю «Золотой мяч», — приводит слова Мане Lequipe.

Мане занял четвёртое место, пропустив перед собой помимо Месси форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду и защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.

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