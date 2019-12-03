Мане: надеюсь, выиграю «Золотой мяч» в следующем году

Полузащитник «Ливерпуля» и национальной команды Сенегала Садио Мане прокомментировал результаты голосования за «Золотой мяч» — 2019. Победителем в голосовании стал аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси, который стал обладателем «Золотого мяча» в шестой раз, установив новый мировой рекорд.

«Привет всем, это Садио Мане. Мне бы хотелось быть там с вами, но, к сожалению, мой календарь не позволяет мне, так как у меня есть матч в эту среду. Поздравляю победителя, до встречи в следующем году. Я постараюсь быть там и, возможно, выиграю «Золотой мяч», — приводит слова Мане Lequipe.

Мане занял четвёртое место, пропустив перед собой помимо Месси форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду и защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.