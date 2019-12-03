Мане: надеюсь, выиграю «Золотой мяч» в следующем году
Полузащитник «Ливерпуля» и национальной команды Сенегала Садио Мане прокомментировал результаты голосования за «Золотой мяч» — 2019. Победителем в голосовании стал аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси, который стал обладателем «Золотого мяча» в шестой раз, установив новый мировой рекорд.
«Привет всем, это Садио Мане. Мне бы хотелось быть там с вами, но, к сожалению, мой календарь не позволяет мне, так как у меня есть матч в эту среду. Поздравляю победителя, до встречи в следующем году. Я постараюсь быть там и, возможно, выиграю «Золотой мяч», — приводит слова Мане Lequipe.
Мане занял четвёртое место, пропустив перед собой помимо Месси форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду и защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.
«Золотой мяч» достался Месси, а не ван Дейку. Почему это правильно
У голландца не было шансов, хотя он и из «Ливерпуля».
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