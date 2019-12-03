Уткин – о переносе матча «Оренбург» — «Сочи»: вас обманули! У них понос

Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал перенос матча между «Оренбургом» и «Сочи».

«Про ангину – это просто неправда, это подтасовка фактов. Дело в том, что у игроков «Сочи» нет ангины. Вас обманули! У них понос, у всех. Я точно знаю.

У них понос, причём разноцветный. Они не могут провести на футбольном поле 90 минут. С ангиной как-то ещё можно было бы: сбить температуру, замотать шарфы. Но у них возникла совершенно другая проблема, поэтому они попросили о переносе. А футболисты «Оренбурга», видимо, люди брезгливые в своём роде.

Я считаю, что не нужно обманывать. Если людей несёт, надо прямо об этом говорить», – сказал Уткин в эфире «Эха Москвы».

Ранее Российская Премьер-Лига на своём официальном сайте объявила о переносе матча 18-го тура чемпионата «Сочи» — «Оренбург» из-за массового заболевания игроков «Сочи» инфекционной ангиной.