«Реал» возобновил интерес к Фабиану Руису

Мадридский «Реал» возобновил интерес к полузащитнику «Наполи» Фабиану Руису. Об этом сообщает AS со ссылкой на Cadena SER.

По информации источника, «Реал» установил контакты с окружением испанского футболиста и начал следить за футболистом, но не готов платить € 100 млн за игрока. Однако в испанском клубе оптимистично настроены насчёт перехода полузащитника, поскольку игрок не планирует продлевать с «Наполи» контракт, который истекает в 2023 году. Итальянцы, в свою очередь, намерены увеличить отступные в соглашении Руиса, так как не хотят расставаться с 23-летним хавбеком, но переговоры продвигаются сложно.

В этом сезоне Фабиан Руис принял участие в 12 матчах чемпионата Италии. Полузащитник «Наполи» забил один гол и отдал две результативные передачи.