«Реал» возобновил интерес к Фабиану Руису

Мадридский «Реал» возобновил интерес к полузащитнику «Наполи» Фабиану Руису. Об этом сообщает AS со ссылкой на Cadena SER.
По информации источника, «Реал» установил контакты с окружением испанского футболиста и начал следить за футболистом, но не готов платить € 100 млн за игрока. Однако в испанском клубе оптимистично настроены насчёт перехода полузащитника, поскольку игрок не планирует продлевать с «Наполи» контракт, который истекает в 2023 году. Итальянцы, в свою очередь, намерены увеличить отступные в соглашении Руиса, так как не хотят расставаться с 23-летним хавбеком, но переговоры продвигаются сложно.
В этом сезоне Фабиан Руис принял участие в 12 матчах чемпионата Италии. Полузащитник «Наполи» забил один гол и отдал две результативные передачи.
- 3 декабря 2019
-
10:20
-
10:08
-
10:01
-
10:00
-
09:56
-
09:51
-
09:33
-
09:24
-
09:02
-
09:00
-
08:12
-
07:35
-
05:18
-
04:48
-
04:01
-
03:38
-
03:16
-
02:57
-
02:33
-
02:21
-
01:54
-
00:56
-
00:51
-
00:50
-
00:41
-
00:32
-
00:29
-
00:25
-
00:16
-
00:13
- 2 декабря 2019
-
23:57
-
23:52
-
23:50
-
23:44
-
23:33