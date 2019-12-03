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«Реал» возобновил интерес к Фабиану Руису

«Реал» возобновил интерес к Фабиану Руису
Футбол / Испания 0

Мадридский «Реал» возобновил интерес к полузащитнику «Наполи» Фабиану Руису. Об этом сообщает AS со ссылкой на Cadena SER.

По информации источника, «Реал» установил контакты с окружением испанского футболиста и начал следить за футболистом, но не готов платить € 100 млн за игрока. Однако в испанском клубе оптимистично настроены насчёт перехода полузащитника, поскольку игрок не планирует продлевать с «Наполи» контракт, который истекает в 2023 году. Итальянцы, в свою очередь, намерены увеличить отступные в соглашении Руиса, так как не хотят расставаться с 23-летним хавбеком, но переговоры продвигаются сложно.

В этом сезоне Фабиан Руис принял участие в 12 матчах чемпионата Италии. Полузащитник «Наполи» забил один гол и отдал две результативные передачи.

«Наполи» хочет увеличить отступные в контракте Руиса
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