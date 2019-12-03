«Манчестер Сити» не планирует продлевать контракт с Фернандиньо

«Манчестер Сити» пока не планирует продлевать контракт с полузащитником команды Фернандиньо, контракт которого истекает в июне 2020 года.
«Нам необходимо будет освежить команду. Давид Сильва подтвердил, что уйдёт в конце сезона. Будущее Фернандиньо под вопросом, потому что это нормально, когда футболист достигает такого возраста и определённого этапа в своей карьере. Он сам ещё не определился с тем, как поступить.
Думаю, что в конце сезона мы будем обсуждать контракты игроков, у которых истекают соглашения. Мы должны делать для клуба всё лучшее. В январе мы не планируем покупки. Как правило, клубы не хотят продавать игроков в январе, поэтому вероятность, что нужный нам игрок будет доступен в зимнее трансферное окно, невелика», — приводит слова главного тренера клуба Хосепа Гвардиолы Sky Sports.
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