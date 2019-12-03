Месси получил «Золотой мяч» из рук Модрича, Роналду не пришёл. Фото с церемонии

2 декабря в Париже состоялась ежегодная церемония вручении премии «Золотой мяч», по итогам которой нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем почётной награды.
Это награда стала шестой для 32-летнего аргентинского футболиста. Ранее Месси завоевывал «Золотой мяч» в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. По количеству «Золотых мячей» аргентинец вышел на первое место, обогнав форварда туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Предыдущим обладателем «Золотого мяча» был полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич.
Месси установил мировой рекорд, выиграв награду в шестой раз в карьере. Ранее аргентинец завоёвывал «Золотой мяч» в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах.
Лучшие кадры с церемонии — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Париже.
- 3 декабря 2019
-
10:08
-
10:01
-
10:00
-
09:56
-
09:51
-
09:33
-
09:24
-
09:02
-
09:00
-
08:12
-
07:35
-
05:18
-
04:48
-
04:01
-
03:38
-
03:16
-
02:57
-
02:33
-
02:21
-
01:54
-
00:56
-
00:51
-
00:50
-
00:41
-
00:32
-
00:29
-
00:25
-
00:16
-
00:13
- 2 декабря 2019
-
23:57
-
23:52
-
23:50
-
23:44
-
23:33
-
23:20