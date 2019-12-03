Месси получил «Золотой мяч» из рук Модрича, Роналду не пришёл. Фото с церемонии

2 декабря в Париже состоялась ежегодная церемония вручении премии «Золотой мяч», по итогам которой нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем почётной награды.

Это награда стала шестой для 32-летнего аргентинского футболиста. Ранее Месси завоевывал «Золотой мяч» в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. По количеству «Золотых мячей» аргентинец вышел на первое место, обогнав форварда туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Предыдущим обладателем «Золотого мяча» был полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич.

Месси установил мировой рекорд, выиграв награду в шестой раз в карьере. Ранее аргентинец завоёвывал «Золотой мяч» в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах.

Лучшие кадры с церемонии — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Париже.