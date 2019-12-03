«Арсенал» и «Эвертон» претендуют на Марселино

Лондонский «Арсенал» и «Эвертон» рассматривает кандидатуру бывшего главного тренера «Валенсии» Марселино Тораля. Об этом сообщает Daily Mail.
Именно Марселино вернул «Валенсию» в Лигу чемпионов и выиграл Кубок Испании в прошлом сезоне, обыграв в финале «Барселону». Однако в сентябре испанский специалист был уволен после ссоры с владельцем клуба.
Известно, что его тренерская работа в Испании вызывает восхищение у руководства «Арсенала», которое контактировало с Марселино перед тем, как лондонцы назначили Унаи Эмери после ухода Арсена Венгера в 2018 году. Теперь клуб ищет преемника Эмери, которого руководство уволило на прошлой неделе.
Также Марселино интересуется «Эвертон», который может в ближайшее время уволить главного тренера команды Марку Силву из-за неудовлетворительных результатов команды. У 54-летнего специалиста и мерсисайдского клуба был предварительный контакт, чтобы выяснить, готов ли испанец прийти в английский футбол.
- 3 декабря 2019
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