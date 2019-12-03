Президент тульского «Арсенала» прокомментировал победу в матче с ЦСКА

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал победу команды в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, который прошёл в Москве и завершился со счётом 1:0.



«Одержали важную победу при качественной игре. Радует то, что выиграли абсолютно по делу, забив очень красивый гол в отличной контратаке. И после этого не стали прижиматься к своим воротам, гнули свою линию, навязывали свою игру, действовали достаточно организованно. В общем, заслуженная победа.



Есть ли что-то общее в недавней победе над «Спартаком» и сейчас над ЦСКА? Понимаете, мы уже многое прошли и не испытываем какого-то трепета, мандража перед большими клубами. Конечно, это российские топ-клубы, наши ведущие команды, к ним же, естественно, относятся «Зенит», «Краснодар», «Локомотив», но со всеми мы готовы бороться на равных, выигрывать. Причём, такие победы были и в прошлом сезоне, есть они и сейчас. Это всё закономерно. Кропотливая и ежедневная работа, которую мы проделываем, даёт свои плоды. Отмечу, что наши победы были бы невозможны без того внимания, которое уделяет клубу губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он искренне переживает за команду, делает всё возможное, чтобы мы не знали никаких проблем. Это для нас поистине бесценная поддержка», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



ЦСКА провалился, несмотря на возвращение Дзагоева. Уже третье поражение дома Гол «Арсенала», похоже, был забит из офсайда, но «армейцев» это не оправдывает.