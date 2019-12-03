Бартомеу: «Золотой мяч» снова достался лучшему игроку всех времён

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал вручение шестого «Золотого мяча» нападающему клуба Лионелю Месси.

«Золотой мяч» снова достался лучшему игроку всех времён. Футбол и «Барселона» празднуют очередное невероятное достижение. Поздравляю тебя, Лео!» — написал Бартомеу в своём «твиттере».

Это награда стала шестой для Лионеля Месси. Ранее нападающий завоевал «Золотой мяч» в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. По количеству «Золотых мячей» аргентинец вышел на первое место, обогнав форварда туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Предыдущим обладателем «Золотого мяча» был полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич.



В 2019 году Месси вместе с «Барселоной» выиграл чемпионат Испании, а также завоевал бронзу Кубка Америки в составе сборной Аргентины. Ранее Месси был признан лучшим футболистом года по версии ФИФА.