Мерсон: Роджерс должен возглавить «Арсенал»

Бывший футболист «Арсенала», а ныне эксперт на британском телевидении Пол Мерсон выразил мнение, что лондонскую команду следует возглавить наставнику «Лестеру» Брендану Роджерсу.

«Роджерс счастлив в «Лестере», и его команда — лучшая в чемпионате на данный момент. Но нужно смотреть не на ближайшие полгода, а на следующие пять лет.

«Арсенал» — очень большой клуб. Да, Роджерс руководил «Ливерпулем», но лондонский клуб входит в десятку крупнейших клубов Европы. Я считаю, что он должен стать главным тренером «Арсенала». И ничего страшного, что между клубами сейчас большой разрыв в плане турнирной таблицы», — приводит слова Мерсона Sky Sports.

«Лестер» Брендана Роджерса занимает второе место в чемпионате Англии, набрав 32 очка в 14 очках. «Арсенал» располагается на 8-м месте, имея в активе 19 очко.