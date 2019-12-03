Мерсон: Роджерс должен возглавить «Арсенал»

Бывший футболист «Арсенала», а ныне эксперт на британском телевидении Пол Мерсон выразил мнение, что лондонскую команду следует возглавить наставнику «Лестеру» Брендану Роджерсу.
«Роджерс счастлив в «Лестере», и его команда — лучшая в чемпионате на данный момент. Но нужно смотреть не на ближайшие полгода, а на следующие пять лет.
«Арсенал» — очень большой клуб. Да, Роджерс руководил «Ливерпулем», но лондонский клуб входит в десятку крупнейших клубов Европы. Я считаю, что он должен стать главным тренером «Арсенала». И ничего страшного, что между клубами сейчас большой разрыв в плане турнирной таблицы», — приводит слова Мерсона Sky Sports.
«Лестер» Брендана Роджерса занимает второе место в чемпионате Англии, набрав 32 очка в 14 очках. «Арсенал» располагается на 8-м месте, имея в активе 19 очко.
- 3 декабря 2019
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