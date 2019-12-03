Гендиректор ПФЛ: лиге нужны условия, чтобы клубы РПЛ создавали вторые команды

Генеральный директор ПФЛ Николай Акелькин дал комментарий о возможности создания в ПФЛ вторых команд Российской Премьер-Лиги.



«Нам нужно создать единые условия для того, чтобы клубы РПЛ создавали свои вторые команды для участия в нашей лиге. Все клубы, которые в настоящий момент выступают в ПФЛ, отмечают позитивные моменты, но нам есть куда расти. Мы планируем работать в этом направлении с ФНЛ и РПЛ, но для начала нам нужно разобраться в своей структуре. Например, сделать выступления зрелищнее», — передаёт слова Акелькина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



«Хотелось бы поблагодарить «Зенит», «Спартак», «Краснодар», «Уфу» и «Урал» и другие клубы, надеюсь, что их участие в ПФЛ приносит пользу. Также хочется отметить «Чертаново» с их второй командой, которая сейчас не играет уже в ПФЛ, но в их команде, которая выступает в ФНЛ, — семь игроков, которые играли во втором дивизионе. Они повзрослели во взрослом футболе, окрепли», — добавил президент ПФЛ Андрей Соколов.