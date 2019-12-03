Браим Диас: Зидан — особенный тренер. У нас отличные отношения с ним

Полузащитник «Реала» Браим Диас поделился эмоциями от перехода в мадридский клуб и от главного тренера мадридской команды Зинедина Зидана.

«Мной интересовался «Реал», но об интересе других команд мне родители не говорили. Когда вы выходите на поле за такую команду, как «Реал», то осознаёте этот масштаб и давление. Я очень сильно ждал своего дебюта и хотел полностью насладиться этим моментом. Всё прошло очень хорошо.

Если говорить о моих отношениях с Зиданом, то они очень хорошие, и мы близко с ним общаемся. Это особенный тренер, и я безумно рад, что он мой тренер. Сейчас я восстановился от травмы и жду своего шанса, чтобы показать всё, на что способен. С нетерпением жду возвращения на поле», — приводит слова Диаса AS.