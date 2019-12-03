Месси опередил ван Дейка в голосовании за «Золотой мяч» на 7 баллов

Стали известны итоговые баллы номинантов на «Золотой мяч» по итогам голосования. Церемония вручения самой престижной индивидуальной футбольной награды прошло накануне, 2 декабря, в Париже. Обладателем приза стал нападающий «Барселоны» Лионель Месси.



Как сообщает Get French Football News, своего ближайшего преследователя в лице защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка аргентинец опередил всего на 7 баллов. При этом отрыв второго места от третьей строчки, на которой расположился форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, составил внушительные 203 балла.



Итоговые баллы:



1. Лионель Месси (Аргентина, «Барселона») – 686 баллов

2. Вирджил ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль») – 679

3. Криштиану Роналду (Португалия, «Ювентус») – 476

4. Садио Мане (Сенегал, «Ливерпуль») – 347

5. Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль») – 176

6. Килиан Мбаппе (Франция, «Пари Сен-Жермен») – 89

7. Алисон Бекер (Бразилия, «Ливерпуль») – 67

8. Роберт Левандовски (Польша, «Бавария») – 44

9. Бернарду Силва (Португалия, «Манчестер Сити») – 41

10. Рияд Марез (Алжир, «Манчестер Сти») – 33.