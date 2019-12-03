Месси опередил ван Дейка в голосовании за «Золотой мяч» на 7 баллов

Стали известны итоговые баллы номинантов на «Золотой мяч» по итогам голосования. Церемония вручения самой престижной индивидуальной футбольной награды прошло накануне, 2 декабря, в Париже. Обладателем приза стал нападающий «Барселоны» Лионель Месси.
Как сообщает Get French Football News, своего ближайшего преследователя в лице защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка аргентинец опередил всего на 7 баллов. При этом отрыв второго места от третьей строчки, на которой расположился форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, составил внушительные 203 балла.
Итоговые баллы:
1. Лионель Месси (Аргентина, «Барселона») – 686 баллов
2. Вирджил ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль») – 679
3. Криштиану Роналду (Португалия, «Ювентус») – 476
4. Садио Мане (Сенегал, «Ливерпуль») – 347
5. Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль») – 176
6. Килиан Мбаппе (Франция, «Пари Сен-Жермен») – 89
7. Алисон Бекер (Бразилия, «Ливерпуль») – 67
8. Роберт Левандовски (Польша, «Бавария») – 44
9. Бернарду Силва (Португалия, «Манчестер Сити») – 41
10. Рияд Марез (Алжир, «Манчестер Сти») – 33.
- 3 декабря 2019
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