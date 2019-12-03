Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Месси опередил ван Дейка в голосовании за «Золотой мяч» на 7 баллов

Месси опередил ван Дейка в голосовании за «Золотой
Месси опередил ван Дейка в голосовании за «Золотой мяч» на 7 баллов
Футбол / Англия 0

Стали известны итоговые баллы номинантов на «Золотой мяч» по итогам голосования. Церемония вручения самой престижной индивидуальной футбольной награды прошло накануне, 2 декабря, в Париже. Обладателем приза стал нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

Как сообщает Get French Football News, своего ближайшего преследователя в лице защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка аргентинец опередил всего на 7 баллов. При этом отрыв второго места от третьей строчки, на которой расположился форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, составил внушительные 203 балла.

Итоговые баллы:

1. Лионель Месси (Аргентина, «Барселона») – 686 баллов
2. Вирджил ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль») – 679
3. Криштиану Роналду (Португалия, «Ювентус») – 476
4. Садио Мане (Сенегал, «Ливерпуль») – 347
5. Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль») – 176
6. Килиан Мбаппе (Франция, «Пари Сен-Жермен») – 89
7. Алисон Бекер (Бразилия, «Ливерпуль») – 67
8. Роберт Левандовски (Польша, «Бавария») – 44
9. Бернарду Силва (Португалия, «Манчестер Сити») – 41
10. Рияд Марез (Алжир, «Манчестер Сти») – 33.

Тест. Месси взял шестой «Золотой мяч». Всё ли вы знаете о великом аргентинце?
Заветный трофей Лео не выигрывал три года.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019