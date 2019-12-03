Погба не сыграет с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о травмированных игроках команды и дал комментарий о восстановлении полузащитника клуба Поля Погба.

«Посмотрим, в каком состоянии игроки. Несколько игроков уже практически готовы вернуться, сегодня на тренировке мы будем смотреть. Последний матч был у нас в воскресенье, поэтому тренировка будет не очень тяжёлая, но завтра у нас будет сильный состав.

Что касается Поля Погба, он пока не готов играть, нет. Ему нужно ещё немного времени, он упорно работает, мы будем смотреть на тренировке, как долго он сможет выдержать», — приводит слова Сульшера официальный сайт клуба.

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Тоттенхэм Хотспур» в рамках Премьер-лиги завтра, 4 декабря. Встреча состоится на стадионе «Олд Траффорд»

Турнирная таблица чемпионата Англии сезона-2019/20.